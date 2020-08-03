«Визуально ноги смотрятся толще, чем есть»: Пегова в модных капри добавила бедрам лишнего объема

Эксперт портала Teleprogramma.pro Надин Мише подметила, что актриса просто напросто не учла коррекционные техники в этом костюмном ансамбле.

42-летняя Ирина Пегова не впечатлила имидж-стилиста выбором повседневного аутфита. Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова допустила сразу несколько модных ошибок, начиная от неудачного принта и заканчивая визуальным утолщением фигуры. Ко всему прочему, эксперт в сфере стиля подметила, что актриса забыла о коррекционных техниках, применительно именно к этому костюмному ансамблю.

Первое, на что обратила внимание Надин Мише, так это слишком мелкий рисунок на ткани футболки. По словам стилиста, учитывая пропорции фигуры Ирины, ей бы подошел более крупный принт. Благодаря которому, актриса выглядела бы куда стройнее. Говоря о цветовой палитре комплекта, эксперт подметила, что Пегова выбрала правильные оттенки, которые идеально подходили к ее цветотипу. Самой главной ошибкой в этом образе стал фасон наряда, из-за которого бедра актрисы стали смотреться объемнее.

«Тут неправильная длина! Капри доходят до самой широкой части голени. Из-за чего визуально ноги смотрятся толще, чем есть на самом деле. Вот если бы Ирина надела велосипедки выше хотя бы на пару сантиметров, то и эффект был бы другим. А так наша героиня добавила себе несколько лишних килограммов там, где их возможно и нет», — отметила Надин.

Кроме того, имидж-стилист уточнила, что Пегова допустила модные помарки и там, где речь зашла об аксессуарном сете. Выбранные актрисой очки и позолоченные серьги едва ли подходили к этому образу в стилистическом плане.

Справка Teleprogramma.pro:

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image. Помогает клиентам выразить свою индивидуальность с помощью одежды. Направления в работе: персональный шопинг, консультации по стилю, создание образов на важные мероприятия, стилизация съемок, создание капсулы образов для путешествий. Обучает профессиональному макияжу на каждый день.