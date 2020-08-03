«Заметно постройнела! Цветет»: Скулкина в костюме пижамного стиля подчеркнула достоинства фигуры 

Имидж-стилист Ольга Трофимова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировала летний аутфит участницы шоу Comedy Woman. Эксперт в сфере стиля не смогла найти явных ошибок в образе 44-летней Екатерины Скулкиной. И даже наоборот! Стилист похвалила теледиву за смену имиджа. Трофимова подметила, что актриса перекрасила локоны в более светлый оттенок, став выглядеть значительно моложе. Ко всему прочему, экс-участница КВН заметно постройнела. По словам Ольги, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале пребывает в прекрасной физической форме.

Скулкина заслужила комплимент от имидж-стилиста и за выбор правильного брючного костюма в пижамном стиле. Екатерине удалось подчеркнуть достоинства своей фигуры, не прогадав с фасоном трендового наряда. Ко всему прочему, Трофимова уточнила, что актриса выглядит элегантно, ухоженно и женственно.

По мнению имидж-стилиста, этот костюм идеально подошел бы, как для дневного, так и для вечернего мероприятия. С одним только исключением, касающимся аксессуарного ряда. Для вечера Ольга посоветовала бы теледиве заменить босоножки на лаконичные лодочки, дополнив лук сумочкой-«клатч» и черным ободком.

«Роскошно!! Сама словно роза, цветет. Видно, что Катя заметно постройнела и перекрасила локоны в более светлый оттенок. Браво!! Ей очень идет. Наша героиня отдала предпочтение брючному костюму свободного кроя, сделав ставку на пижамный стиль, который пользуется популярностью в сезоне весна/лето 2020. Невероятно обволакивающая и струящаяся ткань, плюс актуальный горошек, задают такую нотку флирта. Катя вообще выглядит невероятно красиво, женственно и лаконично благодаря правильно подобранному костюму. Этот образ подходит и для дневной вечеринки, и для вечернего мероприятия. Нареканий у меня нет», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.