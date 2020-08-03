Стильно и комфортно: Хромченко описала самый удобный наряд для офиса в летнее время

В жару женщинам не хочется вспоминать про колготки, но открывать ноги на работе тоже нельзя.

Эвелина Хромченко рассказала о том, что лучше всего носить на работу летом. Универсальный наряд в офис — это брючный костюм. Он позволяет избавиться в этот период от неприятных в жару нейлоновых колготок, которые обязательны по деловому дресс-коду при наличии юбки. А современные натуральные ткани с добавлением синтетических делают пребывание в брюках комфортным.

Приобретая сразу несколько комплектов к сезону, женщина значительно разнообразит свои образы и хорошо экономит. Но только при условии, если брюки и жакеты совместимы между собой: верх от одного костюма должен сочетаться с низом другого и наоборот. Варьируя одежду, женщина может фактически каждый день появляться на работе в новых нарядах. Блузки, топы и аксессуары добавят к ним дополнительную новизну и характер.

А если вечером надеть яркое или блестящее колье, плюс впечатляющий клатч, брючный комплект автоматически превратится в коктейльный. Кстати, черные костюмы с двубортным жакетом ведущая «Модного приговора» ранее рекомендовала надевать на голое тело. Так он будет смотреться очень стильно. Естественно, что он не должен иметь глубокого выреза.

«Жакеты костюмов обязательно должны прикрывать паховую зону», — подчеркнула также Эвелина на своем сайте.

Хромченко добавила, что летом блузки с успехом заменяются в костюмах легкими топами на тонких бретельках. Чтобы он «не гулял» под жакетом, стилист советовала незаметно закреплять его по бокам булавками.