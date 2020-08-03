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Леди в алом: Дайнеко вслед за Барановской выбрала платье бэби-долл с рукавами-буфами

Ранее женственному стилю отдала предпочтение Стефания Маликова.

Леди в алом: Дайнеко вслед за Барановской выбрала платье бэби-долл с рукавами-буфами
Виктория Дайнеко. Фото Global look press.

Все больше звезд отдают предпочтение женственным платьям в стиле бэби-долл с пышными рукавами-буфами. Модный эксперт Анна Бжедугова советовала модницам присмотреться к этим моделям, поскольку в наступившем сезоне они стали невероятно популярными.

Отметим, что буфы могут быть самыми различными — от коротких вроде «фонариков» до длинных и по локоть. Главная их фишка — объем и характерные сборки. Сегодня в тренде особенно пышные модели. Однако носить их с абсолютной уверенностью могут только стройные девушки, дамы с крупным верхом рискуют сместить акцент туда, откуда его лучше убрать.

А вот девушки вроде Стеши Маликовой, Ксении Собчак, Юлии Барановской могут смело примерять платья с пышными рукавами, что они и сделали ранее.

Сейчас их примеру последовала Виктория Дайнеко, тоже девушка хрупкая. Она выбрала модель бэби-долл алого цвета.

«Разве можно быть такой красивой?», «Яркая и страстная», «Очень крутое платье, очень крутая девушка в кадре», — прокомментировали образ звезды фолловеры.

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