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Спорт-шик: стилист Пугачевой восхитился динамичным образом годовалой дочки Кудрявцевой

Машенькины фотографии всегда вызывают шквал эмоций в Сети.

Спорт-шик: стилист Пугачевой восхитился динамичным образом годовалой дочки Кудрявцевой
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото https://www.instagram.com/leratv/

Годовалая дочь Кудрявцевой — настоящая звездочка Instagram. Ее обожают почитатели таланта телеведущей, а также многочисленные друзья журналистки. Привлекают внимание и наряды маленькой девочки.

49-летняя звезда телевидения уделяет образам наследницы особое внимание, часто меняя их и экспериментируя. Иногда Лера одевается с наследницей в одном стиле, составляя стильные фэмили луки. Не остается в стороне и муж любимицы публики, Игорь Макаров. Поскольку супруг Кудрявцевой — хоккеист, теледива старается подчеркнуть это и во внешнем виде, отдавая в обыденной жизни предпочтение спорт-шику.

Делает это ведущая мастерски, даже в свободных одеждах, предназначенных для занятий физкультурой, и она, и ее близкие выглядят шикарно. А последний снимок дочки Леры Машеньки прокомментировал даже стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев.

«Кукляшка», — с восторгом написал он под фото девочки в сером спортивном костюмчике известного бренда.

Блог Кудрявцевой, комментарии. Фото
Блог Кудрявцевой, комментарии. Фото https://www.instagram.com/leratv/

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