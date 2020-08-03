Спорт-шик: стилист Пугачевой восхитился динамичным образом годовалой дочки Кудрявцевой

Годовалая дочь Кудрявцевой — настоящая звездочка Instagram. Ее обожают почитатели таланта телеведущей, а также многочисленные друзья журналистки. Привлекают внимание и наряды маленькой девочки.

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49-летняя звезда телевидения уделяет образам наследницы особое внимание, часто меняя их и экспериментируя. Иногда Лера одевается с наследницей в одном стиле, составляя стильные фэмили луки. Не остается в стороне и муж любимицы публики, Игорь Макаров. Поскольку супруг Кудрявцевой — хоккеист, теледива старается подчеркнуть это и во внешнем виде, отдавая в обыденной жизни предпочтение спорт-шику.

Делает это ведущая мастерски, даже в свободных одеждах, предназначенных для занятий физкультурой, и она, и ее близкие выглядят шикарно. А последний снимок дочки Леры Машеньки прокомментировал даже стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев.