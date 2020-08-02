«Как ангел»: Анастасия Макеева восхитилась А-силуэтным платьем Нетребко с глубоким декольте

Марк Тишман тоже не смог пройти мимо этого шикарного образа.

Анна Нетребко составила яркий look для прогулки по Италии. Звезда посетила Арену-ди-Верона в алом платье женственного А-силуэтного стиля с акцентом в зоне декольте.

Звезда постаралась создать образ в духе Кармен, взяв в руки красную розу и создав прическу «конский хвост» из длинных накладных волос. И ей явно это удалось. Обнародованный в Сети снимок имел невероятный успех у ее подписчиков и друзей.

«Как ангел», — восхитилась стилем певицы актриса Анастасия Макеева.

Дочь Александра Малинина Устинья, почитающая талант артистки и тоже мечтающая стать оперной звездой, оставила в комментариях сразу несколько смайлов «огонь». Выразил свой восторг и певец Марк Тишман, который не удержался и поставил «лайк» Нетребко.