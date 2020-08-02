Рекомендовала Хромченко: Маликова, как и Бузова, нарядилась в силуэтное черное платье

Эвелина Хромченко советовала женщинам пересмотреть свой взгляд на черный цвет. Мол, он отнюдь не унылый, как считают некоторые. С определенным набором аксессуаров, при интересной модели и хорошей ткани эти вещи становятся невероятно универсальными.

Стоит заменить повседневное сопровождение (сумочку или украшение) на более яркое и блестящее, как черный наряд тут же с легкостью превратится из обыденного в вечерний. Кроме того, вещи этого тона стройнят фигуру.

В летнем сезоне многочисленные отечественные звезды оценили вещи черного цвета, отдав предпочтение маленьким платьям. Хромченко, как и Коко Шанель, уверена, что они должны быть в гардеробе каждой женщины. В силуэтном мини отметилась Ольга Бузова, затем певица Нюша, выбрав модель с рукавами-крыльями.

Теперь примеру коллег последовала Стеша Маликова, которая поддержала тренд на асимметричность и приобрела платье по фигуре с одним рукавом.