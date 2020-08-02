На стиле: Виктория Боня вслед за Нюшей выбрала трендовые мюли с квадратным мысом

Обувь с квадратным мысом и открытой пяткой ворвалась в гардеробы модниц в этом сезоне. Отечественные звезды покупают ее один за другим.

Первыми не удержались от соблазна звезды «Дома-2». Ольга Бузова и Ксения Бородина приобрели одинаковые мюли Bottega Veneta, вслед за ними купили модную обувь Юлия Михалкова и певица Нюша. И тоже не постеснялись быть похожими, выбрав не только босоножки одной модели, но и одного цвета. Жена Тимати Анастасия Решетова не осталась в стороне, выбрав точно такую же обувь, но без каблука.

Похоже, что в свете больше не считается дурным тоном появляться в одинаковых нарядах на людях.

И везде на босоножках красовалась привлекательная стежка. По словам имидж-стилиста Александры Старостенковой, она стала известна еще пару сезонов назад. Но именно этим летом завоевала необыкновенную популярность.

Виктория Боня, находящаяся сейчас в Монако, тоже не устояла перед трендом и блеснула актуальными мюлями в салоне красоты. Здесь звезда эффектно вытянула стройные ноги и запечатлелась для личного блога.