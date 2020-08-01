«Город контрастов»: Лопырева в черном платье с пышными рукавами отметилась во Владивостоке

Модель впервые после карантина приехала в родную страну. Девушка выбрала элегантный образ для появления на публике.

Виктория Лопырева покинула Москву в феврале. Тогда она решила организовать фестиваль «Матрешка» в Дубае. Вскоре большинство стран в мире захватила пандемия коронавируса. Модель решила переждать карантин с теплой стране. Недавно она рассказала, как сидела в своих апартаментах с мужем Игорем Булатовым и ходила в гости к соседям. А вот день рождения блондинка отпраздновала в Турции.

На вопросы поклонников Виктория любит отвечать, но она не знала, когда вернется на родину. И вот накануне 1 августа она оказалась во Владивостоке. Девушка первым делом увиделась с друзьями, а затем отправилась заселяться в отель. Она предстала в черном мини-платье с пышными рукавами. Модель была очарована номером, а поклонники в свою очередь восхитились ее элегантностью.

На следующий день Лопырева устроила себе утреннюю пробежку. Она позировала на побережье в лосинах и ветровке. Девушка отметила, что ее впечатляют масштабы нашей страны.

«Город, в который я влюбилась 10 лет назад… Город контрастов, где люди все еще помнят, что значит держать слово, а продвинутая молодежь живет в будущем! Город на сопках опережает столицу на 7 часов под звуки прибоя», — написала звезда.

Поклонники были рады возвращению девушки. Многие отметили, что она похорошела за время отдыха. «Как же там красиво, хорошего вам отдыха», «Какая красота», «Просто безумно красивая», «Очень элегантная, как только удается», «Рады вас видеть», — прокомментировали пост подписчики.