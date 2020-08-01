Разведется ли Тимати с Анастасией Решетовой: видеопредсказание
Видео
Notice: Undefined property: stdClass::$rubr in /var/www/teleprogramma.pro/data/www/wp-content/themes/telepro2016/utilities/nav-menu-functions.php on line 595
Наглая чайка орала на целующихся: как снимали сериал «Механика любви»
Видео
Notice: Undefined property: stdClass::$rubr in /var/www/teleprogramma.pro/data/www/wp-content/themes/telepro2016/utilities/nav-menu-functions.php on line 595

«Образ получился просто невероятный»: Бородина дополнила платье миди с английским воротом соломенной шляпкой

Телеведущая похвасталась обновками. Стилист Анастасия Пахолкова оценила идею звезды сочетать деловой наряд с таким неожиданным головным убором.

«Образ получился просто невероятный»: Бородина дополнила платье миди с английским воротом соломенной шляпкой
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина давно признавалась, что является настоящим шопоголиком. Девушка рассказала, что, уходя в самоизоляцию на несколько месяцев, она надеялась немного остыть от шопинга и перестать покупать себе обновки. Но не тут-то было – теледива совершала покупки онлайн, поднимая тем самым настроение, и как только стало возможно, наконец, выгуляла свои новинки.

В очередной раз Ксения Бородина похвасталась пополнением в гардеробе. Ведущая «Дома-2» приобрела себе летние платья. Причем, одно из них – миди в мелкий горох – девушка дополнила неожиданным аксессуаром – соломенной шляпкой.

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

«Образ, я балдею! Смотрите, какой классный, длина миди, шляпка – и образ получился просто невероятный, — похвасталась инстадива своим подписчикам в stories. — Пояс, видите, сразу подчеркивает талию».

Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову прокомментировать выбор Ксенией наряда и аксессуара. Фэшн-эксперт отметила, что телеведущая смогла удивить свежей модной идеей.

«Выбор телеведущей пал на миди-платье с английским воротом и двумя рядами пуговиц, как то мы можем встретить на классических пиджаках.

Образ сочетает в себе сразу два тренда: полька-дот (то есть мелкая россыпь горошка) и соломенная шляпа с лентами. Чаще всего этот головной убор сочетают с платьями, не связанными с деловым гардеробом, например, летящее платье крестьянки со спущенными плечами или же с льняными одеждами в виде брючного костюма.

Такое прочтение элементов аутфита, как на Ксении, не часто встречается, потому и заставляет поразмыслить над стилистическими хитросплетениями» — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

Тэги

БородинаБородина дресс-кодБородина фотоКсения Бородинамода и стильфото Ксения Бородина