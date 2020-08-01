«Образ получился просто невероятный»: Бородина дополнила платье миди с английским воротом соломенной шляпкой

Ксения Бородина давно признавалась, что является настоящим шопоголиком. Девушка рассказала, что, уходя в самоизоляцию на несколько месяцев, она надеялась немного остыть от шопинга и перестать покупать себе обновки. Но не тут-то было – теледива совершала покупки онлайн, поднимая тем самым настроение, и как только стало возможно, наконец, выгуляла свои новинки.

В очередной раз Ксения Бородина похвасталась пополнением в гардеробе. Ведущая «Дома-2» приобрела себе летние платья. Причем, одно из них – миди в мелкий горох – девушка дополнила неожиданным аксессуаром – соломенной шляпкой.

«Образ, я балдею! Смотрите, какой классный, длина миди, шляпка – и образ получился просто невероятный, — похвасталась инстадива своим подписчикам в stories. — Пояс, видите, сразу подчеркивает талию».

Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову прокомментировать выбор Ксенией наряда и аксессуара. Фэшн-эксперт отметила, что телеведущая смогла удивить свежей модной идеей.

«Выбор телеведущей пал на миди-платье с английским воротом и двумя рядами пуговиц, как то мы можем встретить на классических пиджаках. Образ сочетает в себе сразу два тренда: полька-дот (то есть мелкая россыпь горошка) и соломенная шляпа с лентами. Чаще всего этот головной убор сочетают с платьями, не связанными с деловым гардеробом, например, летящее платье крестьянки со спущенными плечами или же с льняными одеждами в виде брючного костюма. Такое прочтение элементов аутфита, как на Ксении, не часто встречается, потому и заставляет поразмыслить над стилистическими хитросплетениями» — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.