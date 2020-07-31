Огненная дива: Нетребко выбрала для прогулок по Вероне ярко-оранжевый ромпер с флористическим принтом

Образ певица завершила сумочкой и лодочками в тон. Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что цвет красиво подчеркивает загар звезды, но с количеством оранжевого вышел перебор.

Звезда мировой оперы Анна Нетребко не боится смелых модных экспериментов. 48-летняя дива любит удивлять поклонников и находиться в центре внимания, поэтому стремится выбирать яркие аутфиты. Например, как для прогулки по Вероне.

Певица выбралась побродить в романтическом городе Италии в огненно-оранжевом ромпере (коротком комбинезоне. — Прим. ред.), дополнив look лодочками и сумочкой в тон. Игривости образу придала инфантильная прическа — два милых хвостика. Звезда позировала на фоне захватывающих городских пейзажей, с удовольствием демонстрируя наряд и свой бодрумский загар.

Мы попросили имиджмейкера Анастасию Пахолкову прокомментировать летний образ дивы. Стилист заметила, что с оранжевым у певицы получился перебор.

«В тексте при часто повторяющихся оборотах применяется термин тавтология. И здесь, в образе Анны Нетребко, он уместен как никогда. Однозначно было бы преступлением не отметить то, что оттенки оранжевого – яркий, приглушенный, неоновый, которые мы видим в образе, — очень идут Анне, они невероятно красиво подчеркивают загар, но здесь явный перебор с количеством цветовых пятен. Если все же хочется создать аутфит в одном цвете, то следует выбирать разные его вариации. Например, оставить один элемент образа ярким, создав акцент, а в остальных поиграть с насыщенностью. Так скомпонованные луки будут наиболее выигрышно вас представлять перед публикой, а не дискредитировать», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.