«Выглядит богемно!»: Боня на прогулке в Монте-Карло была замечена с многослойным колье из золотых цепей

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева не стала критиковать Викторию за избыток аксессуаров. И даже наоборот, похвалила модель за следование трендам.

40-летняя Виктория Боня проводит летние каникулы на побережье Средиземного моря. Модель вернулась в Монако и решила отправиться на прогулку по Монте-Карло. Экс-участница «Дома-2» была замечена среди горожан и туристов. Свой повседневный образ знаменитость дополнила многослойным колье, состоящим из нескольких золотых цепей разного диаметра. Примечательно, что имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью сайту Teleprogramma.pro не стала критиковать модель за избыток украшений на шее. А даже наоборот! Похвалила Викторию за следование моде.

Так, стилист напомнила, что многослойность как в одежде, так и в аксессуарах пользуется все той же популярностью, что и годом ранее. Этот тренд, как говорит Тимиряева, нисколько не устарел. Ко всему прочему, эксперт в сфере стиля назвала цепи одним из самых модных декоративных элементов любого образа. По словам имиджмейкера, такое многослойное украшение добавило дневному аутфиту экс-возлюбленной ирландского миллионера Алекса Смерфита богемности и утонченности.

«Многослойность все еще в моде! Это тренд пользуется популярностью не первый год и пока удерживает свои позиции на модном олимпе. Эффект многослойности прослеживается и в одежде, и в аксессуарном наполнении. Цепи — один из самых модных декоративных элементов образа и украшений в 2020 году. А многослой из цепей добавит модного градуса любому луку. У Виктории цепи разного диаметра, плетения и объема, что создает красивое многослойное колье. Все уместно и очень модно. Хочу добавить, что с цепями можно миксовать и жемчужные нитки. Получилось весьма оригинально! А наша героиня выглядит весьма богемно», — экспертно резюмировала стилист-имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».