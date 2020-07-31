«Любой бы кинулся к ногам»: Нюша в соблазнительном бикини подчеркнула бюст алым лифом

На одной из фан-страничек Нюши появилось ее архивное летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры супруга Игоря Сивова предстала в двухцветном мини-бикини, подчеркнув бюст алым лифом. Поклонники знаменитости не нашли изъяна в фигуре артистки, отметив, что поп-исполнительница выглядит весьма эффектно. Напомним, что у певицы есть полуторагодовалая дочка Симба. После родов артистка не стала засиживаться в декретном отпуске, поспешив вернуться к привычному ритму жизни.

По словам певицы, она не собирается растить из дочери звезду. При этом Нюша призналась, что в первое время она испытывала некоторую неловкость, боясь обратиться к мужу за советом относительно каких-то воспитательных моментов. Артистка думала, что возлюбленный разочаруется в ней, если поймет, что первые дни материнства дались ей непросто. Ведь у Нюши в этом не было никакого опыта. И для нее все связанное с грудным ребенком происходило впервые. Особенное такие вещи, как кормление, купание, смена пеленок, бессонные ночи, укачивание младенца и так далее. А у Сивова уже был опыт отцовства. Так как у него есть старшие отпрыски.