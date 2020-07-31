«Райская гурия»: Каменских в мокром бикини сверкнула дерзким декольте под пляжным душем

33-летняя Анастасия Каменских может похвастаться не только тонкой талией, но и весьма соблазнительными округлыми формами. Украинская исполнительница то и дело публикует на личной страничке в Instagram пикантные снимки, позируя перед объективом фотокамеры в купальниках. Как считают поклонники знаменитости, ей есть, что показать. Многие удивляются тому, что муж артистки — рэпер Потап не запрещает своей возлюбленной делиться такими откровенными кадрами с подписчиками. Однако музыкант не ограничивает свободу избранницы, прекрасно понимания, что она как творческая личность должна вести микроблог и привлекать к себе внимание аудитории. При этом Каменских никогда не переходит границ там, где речь заходит об эпатаже.

Поклонники певицы не оставили без внимания серию новых портретных снимков Анастасии. Девушка позировала в мокром бикини, сверкнув дерзким декольте под пляжным душем. Ко всему прочему, Каменских предстала перед объективом фотокамеры без макияжа, отдав предпочтение естественной красоте.