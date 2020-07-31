«Смотришь и поднимается настроение»: Киркоров в отпуске оделся с детьми в одном стиле

Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином улетел частным самолетом в Грецию. По словам короля российской эстрады, на Крите у него есть друзья, которые гостеприимно приняли их в своем доме. Компанию музыканту составил Тимати со своей дочкой Алисой и мамой Симоной Юнусовой.

Наследники артистов хорошо сдружились и отлично проводят вместе время. Не отстает от них и Филипп Бедросович, с радостью перевоплотившийся на отдыхе из образа царственной особы в веселого хулигана в смешной футболке. То, что он не собирается быть серьезным в отпуске открыто демонстрировал его наряд, созвучный с одеждой детей. Бывший муж Пугачевой сделал яркий акцент на желтых элементах. Семейный образ звездной семьи высоко оценила и Марина Корабель, бьютимэйкер-стилист.

«Смотришь на фото и сразу поднимется настроение. Дети в удобных и красивых костюмах, где базовая белая футболка и шорты выглядят очень гармонично. Их образ прекрасно дополняют яркие рюкзаки в желтой гамме и белые кроссовки. Филипп Бедросович тоже поддержал выбор детей и надел шорты с футболкой и желтыми кедами с яркой кепкой. Однако вишенкой на торте стал яркий и веселый рисунок на футболке, который наверняка оценили малыши! Получился очень веселый фэмили лук», — рассказала эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимэйкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других.