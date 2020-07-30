Кети Топурия в комбинезоне с глубоким декольте скрыла фигуру на фоне слухов о беременности

Кети Топурия уже год состоит в отношения с дипломатом Львом Деньговым. Певица долго не могла обрести счастье после развода со своим мужем Львом Гейхманом. Роман с рэпером Гуфом оказался скоротечным и не оправдал ожиданий девушки. Новый избранник, по все видимости, только радует возлюбленную. Они вместе пережили карантин в загородном доме, а недавно уехали на море на частном самолете.

У Кети от первого брака подрастает дочка Оливия. Она не скрывает, что мечтает иметь минимум троих детей. Не удивительно, что с самого начала года певицу постоянно подозревают в беременности. На отдыхе она делилась снимками в купальнике, но пользователи Сети заметили на них следы фотошопа. Многие уверены, что она маскирует интересное положение. Новые кадры из отпуска только подогрели слухи. На них Топурия позирует в шелковом платье с глубоким декольте, не показывая область живота. Кажется, что ткань облегает округлившиеся формы.

После этого солистка «А’Студио» решила похвастаться стильным летним луком. Она позировала на лежаке в черном эффектном комбинезоне свободного кроя. Широкие штанины, похожие на кюлоты, обнажили изящные щиколотки, а глубокое декольте позволило певице блеснуть пышным бюстом. Область живота была скрыта. Поклонники разглядели изменения в фигуре звезды. Одни заявили, что грудь девушки стала больше, другие уверены, что под нарядом артистка скрыла живот.

«Одна я вижу беременную женщину?», «Заметно, что беременна, но это и прекрасно», «Зачетная бейба», «„Ни“ капли „не“ беременна», «Стильный наряд», «Как всегда, бесподобна», «Округлившиеся формы говорят за себя», — прокомментировали пост подписчики.