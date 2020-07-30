«Шикарно выглядят»: Алсу в джинсовой куртке отметилась на прогулке с женой Мартиросяна

Алсу одна из первых самоизолировалась в своем особняке с семьей, когда в мире стал бушевать коронавирус. Когда объявили карантин, певица не покидала свой дом. Она успела перебрать гардероб, отметить годовщину отношений с мужем и провести время с дочками и подросшим сыном. Иногда артистке становилось скучно. Тогда она наряжалась, танцевала или пела. Девушка не забывала радовать себя обновками.

Примечательно, что Алсу не сразу решилась покинуть дом, когда режим самоизоляции сняли. Даже свой день рождения она отпраздновала в узком семейном кругу. Однако в конце июля девушка все же решила встретиться с подругами. Она увиделась с женой Мартиросяна, Жанной, и актрисой Элиной Джанибекян, женой основателя Comedy Club Артура Джанибекяна. Они погуляли по городу, а потом устроили посиделки в ресторане возле Рублево-Успенского шоссе.

Для выхода в свет Алсу выбрала кежуал-стиль. Она облачилась в джинсовую куртку. Элина предпочла надеть рваные джинсы и черную блузку в тон шляпе, но затмила всех Жанна, которая надела мини-платье в стиле беби-долл, похваставшись стройными ногами. Девушки взяли с собой по мини-сумке.

«Не виделись с девочками несколько месяцев. Я так соскучилась, что меня даже не раздражало, что они шикарно выглядят!» — поделилась жена Мартиросяна.

Поклонники согласились с ней, что они шикарно выглядят. Многие одарили комплиментами Алсу и ее подруг. «Три красавицы», «Жанна, вы все равно самая лучшая! Всех затмила», «Даже через фото передаётся энергетика позитива», Какие все красивые«, «Стильные подружки», — прокомментировали пост подписчики.