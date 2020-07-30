Две леди в красном: Лера Кудрявцева оделась в одном стиле с годовалой дочкой

Лера Кудрявцева после карантина успела съездить в отпуск. Телеведущая провела время в Сочи с годовалой дочкой Марией, а также своим сыном Жаном от первого брака и маленьким внуком Львом. Она смогла отвлечься от городской суеты, искупаться в море и загореть. Недавно блондинке исполнилось 49 лет. Поклонники поражаются тому, как ей удается так молодо выглядеть. А вот вес она удерживает не всегда После карантине звезде пришлось заняться спортом, чтобы вернуться в форму.

Летние дни Лера проводит дома. Она успела высадить цветы в саду. Ухаживать за растениями ей помогает наследница. Девочка научилась поливать цветы. По территории Маша передвигается на самокате. Телеведущая поражается тому, какой самостоятельно стала ее дочка. Более того, малышке скоро исполнится два года. Она уже начала разговаривать и нахваталась слов-паразитов, чем удивила маму.

А накануне Игорь Макаров заснял «своих девочек». Он запечатлел жену в алых шортах и футболке. В тон домашнему костюму Кудрявцева подобрала даже тапочки. Она оделась в одном стиле с наследницей, которая тоже предстала в шортах и футболке. Поклонники восхитились телеведущей. Многие давно заметили, что ее дочка растет красавице и модницей, как мама.

В отпуске телеведущая часто наряжала девочку в яркие сарафаны и платья. Как оказалось, и дома она старается выглядеть стильно. Не удивительно, что у нее идиллия в отношения с молодым мужем.