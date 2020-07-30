Отпускной стиль: Нюша по совету Хромченко приобрела маленькое черное платье с рукавами-крыльями

Эвелина Хромченко разбила стереотип о том, что вещи черного цвета банальны. Эксперт убеждена, что они уместны в любой обстановке, главное выбрать правильную модель и аксессуары. И, естественно, в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Оно подойдет и для выхода в свет, и для обычной жизни.

Нюша последовала рекомендациям Хромченко и предстала в отпуске в том самом знаменитом платье, о котором говорила еще Коко Шанель. Широкие рукава-крылья, актуальные в этом сезоне, и открытые плечи сделали образ ультрасовременным. А длина мини и силуэтность наряда подчеркнули стройность артистки.

Отметим, что певица подобрала к платью черные босоножки на массивной платформе, отдав предпочтение монохромному стилю. А вот где звезда отдыхает в настоящий момент пока неизвестно. Она отправилась с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой в отпуск на поезде, но место своего пребывания решила сохранить в секрете.