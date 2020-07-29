«Отдохнули душой»: Инна Маликова в шортах-бермудах позировала на курорте

Сестра Дмитрия Маликова предпочла провести отпуск в Ессентуках. Своими впечатлениями и фото она поделилась в соцсети.

Дмитрий Маликов после карантина решил отдохнуть на море. При первой возможности артист вывез жену и детей на курорт, но место дислокации оставил в тайне. Поклонники уверены, что певец проводит летние дни за границей. А вот его сестра Инна Маликова предпочла отдохнуть в Ессентуках. 10 дней она провела на отечественном курорте. Солистка группы «Новые Самоцветы» смогла покататься на лошадях, искупаться в бассейне и насладиться красотами местной природы.

43-летняя певица давно отличается безупречной фигурой. Многие удивляются тому, как ей удается держать себя в форме. Они предполагали, что и Дмитрию, и его сестре повезло с генетикой. Инна накануне поделилась снимками из отпуска. Она предстала в белоснежных шортах-бермудах и розовой футболке. Наряд подчеркнул ее загорелые и стройные ноги. Маликова рассказала о своих впечатлениях от отдыха.

«Ну, что сказать, отдых получился просто волшебный! Вырваться на 10 дней из Москвы стало самым правильным решением. Отдохнули душой и телом», — призналась девушка.

По словам певицы, отдых прибавил ей сил на год вперед. Она призвала девушек, устраивать себе такие мини-отпуска. Многие поклонники, в свою очередь, восхитились красочными снимками и одарили фигуру звезды комплиментами. «Инна, выглядишь супер», «Какая же ты куколка», «Так хорошо выглядеть в 43?», «Теперь я туда хочу», «Не снимайте эти шорты, ваши ноги в них роскошные», «Так загорели, как в Турции», — прокомментировали пост подписчики.