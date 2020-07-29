«Неординарные образы»: Водянова позировала на террасе ресторана в очках и белой рубашке

Имиджмейкер Ольга Трофимова отметила умение супермодели в любой ситуации выглядеть органично, женственно и стильно независимо от того, что на ней надето.

Звезда мировых подиумов и лицо многих брендов, 38-летняя Наталья Водянова, после отмены карантина во Франции вернулась в Париж из пригорода, где изолировалась со своей большой семьей. После нескольких мероприятий и съемок супермодель решила отправиться в отпуск на Лазурный берег, откуда успела порадовать миллионную армию фанатов снимками в купальнике.

Очередной выход в свет Водянова предпочла совершить в ресторан. Знаменитость выбрала уютное заведение с летней террасой и позировала для фото, которым поделилась в Instagram. Модель выбрала элегантный строгий аутфит, который привел в восторг не только фанатов, но и модного эксперта портала Teleprogramma.pro Ольгу Трофимову.

«Икона стиля Наталья Водянова демонстрирует нам свежие неординарные, и в то же время простые в создании образы. Сегодня мы видим хлопковую белую рубашку, комфортную для летнего гардероба, и интересного горчичного цвета юбку. Очки придают образу супермодели элегантность, утонченность и изящество. Она любит выходить в свет с небрежной укладкой, которая всегда ей к лицу. Вроде бы ничего такого сложного в ее образе нет, но правильно расставленная аксессуарная группа — очки в роговой оправе черного цвета и каркасная белая сумка, которая задает аристократизм образу, — в сочетании с модным в этом сезоне цветом горчицы делают Водянову современной дворянкой», — подметила Ольга Трофимова.

Эксперт заметила, что Водянова всегда свежа, органична, и, независимо от того, какой наряд на ней — дерзкое мини или платье макси, — от нее веет сексуальной женственностью.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.