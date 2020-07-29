«Ну, просто гурия из султанского дворца»: постройневшая Каменских в дерзком бикини похвасталась фигурой без изъяна

33-летняя Анастасия Каменских поделилась в Instagram свежим летним снимком. Возлюбленная рэпера Потапа предстала перед объективом фотокамеры в дерзком бикини, подчеркнув соблазнительные изгибы звездного тела. Поклонники артистки восхитились изящными формами украинской исполнительницы, подметив, что поп-дива может похвастаться округлыми бедрами и красивой линией декольте. И при всем при этом у Анастасии есть тонкая талия, которой могли бы позавидовать и модели с мировым именем.

Фанаты знаменитости уточнила, что певица заметно постройнела, избавившись от лишних килограммов. Сама Каменских вполне довольна своей фигурой и изнурять себя диетами ради мнимых идеалов красоты не собирается.

В беседе с поклонниками артистка призналась, что в отношениях для нее ценна не сама страсть, а поддержка и взаимопонимание. Девушка уверена, что ни один союз не продлится долго, если супруги перестанут видеть друг в друге надежную опору и тыл.