«Гармоничный образ»: Брухунова предстала в романтичном платье с тропическим принтом

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова назвала наряд жены Петросяна отличным вариантом не только для прогулок, но и для коктейля.

Пятая жена Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова давно попала под пристальное внимание публики. Девушку даже стали узнавать на улицах случайные прохожие и просить сделать фото. Возлюбленная сатирика ведет свой микроблог, в котором раскрывает секреты своей красоты, рассказывает об уходе за собой и демонстрирует обновки.

Особое внимание – кстати, не только у поклонников, но и у хейтеров Брухуновой, — традиционно вызывают наряды девушки. Татьяна всегда подчеркивает, что составляет свои аутфиты сама. И регулярно постит, в чем предпочла выйти в свет.

На этот раз она предстала в романтичном платье с тропическим принтом. В отличие от предыдущего аутфита, этот имидж-стилист Анастасия Пахолкова посчитала удачным.

«Весьма гармоничный образ, который вполне мог бы стать отличным вариантом для прогулки по набережной и коктейля после. Безусловно, для городских прогулок он не менее хорош. Платье украинского бренда, специализирующегося на индивидуальном пошиве вещей, отлично сидит по фигуре. У него также хорошая длина, оголяющая тонкую часть ноги, что намекает на хрупкость его обладательницы. В данном варианте мюли на плоском ходу, но если вдруг кто-то побаивается оказаться приземистой, что явно не про Татьяну, то вполне себе уместно будет заменить их на похожие только с любимой многими шпилькой» — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.