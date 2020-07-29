«Ослепительная! И ей уже больше 50-ти?»: Дроздова в рубашке поверх купальника впечатлила идеальными ногами

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе без малого двадцать шесть лет. У пары есть общий сын — Елисей, в августе ему исполнится тринадцать лет. Возлюбленный актрисы не скрывает: он считает свою жену самой лучшей женщиной в мире. Артист всегда защищает избранницу перед хейтерами, не давая ее в обиду. Дмитрий не может мириться с необоснованной критикой и откровенно хамскими комментариями, направленными в адрес его близких и семьи.

На личной страничке в Instagram Певцов поделился свежими пляжными кадрами жены, запечатлев Ольгу на шезлонге с томиком Чехова в руках. 55-летняя Дроздова заворожила фанатов идеальной фигурой без изъяна, представ перед объективом фотокамеры в льняной рубашке поверх купальника. Особое внимание актриса уделила стройным бесконечным ножкам, заслужив массу положительных откликов. Поклонники знаменитости сошлись во мнении, что супруга Дмитрия выглядит значительно моложе своих лет.