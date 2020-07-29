«Ослепительная! И ей уже больше 50-ти?»: Дроздова в рубашке поверх купальника впечатлила идеальными ногами

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе без малого двадцать шесть лет. У пары есть общий сын — Елисей, в августе ему исполнится тринадцать лет. Возлюбленный актрисы не скрывает: он считает свою жену самой лучшей женщиной в мире. Артист всегда защищает избранницу перед хейтерами, не давая ее в обиду. Дмитрий не может мириться с необоснованной критикой и откровенно хамскими комментариями, направленными в адрес его близких и семьи.
На личной страничке в Instagram Певцов поделился свежими пляжными кадрами жены, запечатлев Ольгу на шезлонге с томиком Чехова в руках. 55-летняя Дроздова заворожила фанатов идеальной фигурой без изъяна, представ перед объективом фотокамеры в льняной рубашке поверх купальника. Особое внимание актриса уделила стройным бесконечным ножкам, заслужив массу положительных откликов. Поклонники знаменитости сошлись во мнении, что супруга Дмитрия выглядит значительно моложе своих лет.
«Какая красивая Ольга! Восхищаюсь вашей семьей! Дай Бог здоровья и добра!», «Какая же она красивая и утонченная», «Редкое сочетание ума и красоты!», «Очаровательная», «Дмитрий, у вас такая хорошая жена желаю вам удачи и счастья», «Какие ножки!», «Ослепительная! И ей уже больше 50-ти? Не верю», «Богиня», «Статная красавица», — такие комментарии появились под снимком актрисы.