«На Ксению не похоже»: Собчак в нежном платье-комбинации и замшевых сапогах прогулялась по Москве

Ксения Собчак появилась на улицах Москвы в трендовом луке, сочетав по моде маскулинный пиджак и массивные сапоги с нежным платьем-комбинацией с цветочным принтом.

Имидж-стилист Ольга Трофимова заметила, что выбранные оттенки журналистка часто использует в своих образах и они ей очень идут. В то же время фэш-эксперт заметила, что звезда допустила ошибку, которая свела на нет все старания ведущей.

«Абсолютно гармоничный лук в цветовом решении, но цветочный принт комбинации не соответствует тому, что мы видим на закатанных рукавах. Совсем иной рисунок, совсем иные оттенки. Этот факт лишает образ гармоничности. Если бы пиджак был без подкатанных рукавов, было бы лучше. Пытаясь придать стилю расслабленность, Ксения сделала только хуже. Все-таки, составляя образ, нужно продумывать его до мелочей, а тут она немного прогадала. В целом неплохо, но на Ксению Анатольевну это не похоже», — прокомментировала наряд ведущей для Teleprogramma.pro Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.