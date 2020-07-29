Папина кокетка: Лиза Галкина в бархатном платье с юбкой из органзы станцевала под трек для дискотек

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появилось ее архивное видео, которое ранее муж Примадонны отечественной эстрады публиковал в личном профиле. Перед объективом камеры сестренка Гарри предстала в просторном фойе загородного особняка в подмосковной деревне Грязь.

В одном из интервью Максим признался, что в их с Аллой доме много комнат, и каждую из них они используют — занята даже кладовка. Так, шоумен уточнил, что когда страшая наследница 71-летней Пугачевой — Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочкой Клавой приезжает к ним в гости, они могут каждому выделить отдельную спальню. Галкин ценит простор и уют. Ради того, чтобы жить с мужем под одной крышей Алла Борисовна даже оставила свою дачу на Малых Бережках. Сейчас за домом именитой бабушки на Истре приглядывает ее старший внук Никита Пресняков.

У двойняшек Гарри и Лизы также есть собственное пространство для учебы, отдыха и игр. Шоумен делился с поклонниками кадрами, на которых его дочка в синем бархатном платье с пышной юбкой из органзы станцевала под тред для дискотек. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале не скрывает, что их с Аллой наследница растет маленькой выдумщицей, не по годам развитым и творческим ребенком.