Эффект бомбы: Игорь Крутой не смог сдержать эмоций, увидев Гагарину в корсетном платье-бюстье

Полина Гагарина радостно сообщила своим поклонникам о том, что ее работа на телевидении возобновилась, и она вновь участвует в новых проектах. Правда, в каких именно, звезда не уточнила, решив создать интригу.

Однако, судя по обнародованным в Сети кадрам, можно предположить, что певица вновь вошла в жюри шоу «Голос. Дети». В Останкино Полина предстала в силуэтном платье-бюстье длины мини белого цвета, составив с открытыми туфлями стильный монохромный style. Изюминка образа — корсетные элементы, которые дополнительно подчеркивали тонкую талию Гагариной.

Обнародованный в Сети кадр в этом total white look сильно впечатлил поклонников Полины. Однако одним из первых откликнулся на него композитор Игорь Крутой. Под постом он оставил несколько восторженных смайлов, изображающих разорвавшуюся бомбу.