«Выглядела часто как бедная родственница»: Васильев заявил, что Меган Маркл проиграла «модную битву» Кейт Миддлтон

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб герцогини Сассекской.
Говоря о внешности 38-летней жены принца Гарри, соведущий Эвелины Хромченко подметил, что хотя поначалу все были в восторге от образов Меган, Кейт Миддлтон все-таки выиграла эту модную битву. Искусствовед заверил, что народ любит, когда появляются новые лица, и готовы увлечься ими. Если новый человек может оправдать их ожидания. У Меган, как считает историк моды, сделать это в полной мере не получилось. По словам Васильева, тут свою роль сыграло решение покинуть британский королевский двор.
Ведущий «Модного приговора» напомним, что до брака Маркл была актрисой средней руки, снималась в сериалах. Как говорит Александр, великой звездой кино или телевидения ее назвать нельзя. При этом историк моды уточнил, что герцогиня Сассекская без преувеличения эффектная и красивая женщина. Телеведущей уверен, что принц Гарри просто обожает свою вторую половинку.
«Меган не раз позволяла себе критику британской королевской семьи. Ей, судя по всему, не нравилась строго регламентированная жизнь. К тому же она рассчитывала зарабатывать большие деньги. Ее амбиции были настолько зашкаливающими, что она заставила мужа принять решение отдалиться от двора. Уверен, Маркл хотела больше денег, славы и внимания», — приводит 7days слова Александра Васильева.
«Пандемия нарушила все планы. Но скандал уже разразился. Такое случалось в истории монаршей семьи, например с Сарой Фергюсон. Молодое поколение вообще не знает, кто это такая, а она была конкуренткой леди Ди, супругой брата принца Чарльза, различные скандалы привели ее к разводу с мужем», — добавил историк моды.
По словам Васильева, герцогиня Сассекская — еще одна из череды бунтарок при дворе. Искусствовед уверен, что Меган не хочет соблюдать даже установленный дресс-код. При этом соведущий Эвелины Хромченко напомнил, что Маркл понимала, за кого она выходит замуж.
«Привносить свои порядки ей никто бы не позволил. Но не скажу, что ее выбор нарядов был каким-то удивительным. Она действительно выглядела часто как бедная родственница. То ли воспитания, то ли образования ей не хватило, чтобы использовать тот шанс, что предоставила ей судьба», — пояснил Васильев, дав понять, что гардероб герцогини Сассекской уступал нарядам супруги принца Уильяма.