«Выглядела часто как бедная родственница»: Васильев заявил, что Меган Маркл проиграла «модную битву» Кейт Миддлтон

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб герцогини Сассекской.

Говоря о внешности 38-летней жены принца Гарри, соведущий Эвелины Хромченко подметил, что хотя поначалу все были в восторге от образов Меган, Кейт Миддлтон все-таки выиграла эту модную битву. Искусствовед заверил, что народ любит, когда появляются новые лица, и готовы увлечься ими. Если новый человек может оправдать их ожидания. У Меган, как считает историк моды, сделать это в полной мере не получилось. По словам Васильева, тут свою роль сыграло решение покинуть британский королевский двор.

Ведущий «Модного приговора» напомним, что до брака Маркл была актрисой средней руки, снималась в сериалах. Как говорит Александр, великой звездой кино или телевидения ее назвать нельзя. При этом историк моды уточнил, что герцогиня Сассекская без преувеличения эффектная и красивая женщина. Телеведущей уверен, что принц Гарри просто обожает свою вторую половинку.

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«Меган не раз позволяла себе критику британской королевской семьи. Ей, судя по всему, не нравилась строго регламентированная жизнь. К тому же она рассчитывала зарабатывать большие деньги. Ее амбиции были настолько зашкаливающими, что она заставила мужа принять решение отдалиться от двора. Уверен, Маркл хотела больше денег, славы и внимания», — приводит 7days слова Александра Васильева.

«Пандемия нарушила все планы. Но скандал уже разразился. Такое случалось в истории монаршей семьи, например с Сарой Фергюсон. Молодое поколение вообще не знает, кто это такая, а она была конкуренткой леди Ди, супругой брата принца Чарльза, различные скандалы привели ее к разводу с мужем», — добавил историк моды.

По словам Васильева, герцогиня Сассекская — еще одна из череды бунтарок при дворе. Искусствовед уверен, что Меган не хочет соблюдать даже установленный дресс-код. При этом соведущий Эвелины Хромченко напомнил, что Маркл понимала, за кого она выходит замуж.