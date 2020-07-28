«Образ прост и выверен донельзя»: Брухунова выбрала платье в цветочек, но впечатлить стилиста ей не удалось

Молодая жена Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова, каждый свой наряд стремится продемонстрировать подписчикам в Instagram. При этом многие замечают, как скрупулезно девушка подбирает аутфит – цвета, аксессуары, необычный крой и посадка вещей часто вызывают восторг у фанаток.

Причем, Татьяна подчеркивала уже неоднократно: каждый образ она формирует сама и никогда не прибегала к помощи профессиональных стилистов. А вот мы обратились к эксперту. На этот раз – с новым аутфитом Брухуновой, который она выгуляла в жаркий погожий денек.

Девушка предстала в черном платье в цветочек. Причем, позировать она решила в цветах. Стилист Анастасия Пахолкова не впечатлилась очередным нарядом жены Петросяна, и вот почему:

«Татьяну Брухунову платье от московского бренда сделало ее индивидуальность расплывчатой. Если предыдущие несколько луков жены Петросяна заставляли жадно вглядываться в самые мелкие частички образа, изо всех сил намекая на возможный шанс упущения важных деталей из виду, то этот образ прост и выверен донельзя, чему подтверждение — очки и сумочка оттенков, использованных в флористичном принте. На мой взгляд, аутфит простоват для столь неординарной личности. Все же Татьяну украшают сложносочиненные образы, нежели банальные сочетания» — заключила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.