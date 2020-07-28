«Стройнит и вытягивает»: Литвинова визуально откорректировала фигуру черным комбинезоном

Рената Литвинова известна своими ролями в кино и утонченным чувством стиля. 53-летняя актриса продолжает радовать поклонников женственными образами. Она обладает стройной фигурой и идеально гладкой кожей. Звезда кино предпочитает носить наряды в ретро стиле. После окончания карантина она стала с радостью выходить в свет. Артистка не только не поправилась, но, кажется, стала еще грациознее, чем раньше.

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На днях Ренатала побывала на открытии ювелирного бутика, где перерезала ленту вместе с Эмином Агаларовым. Тогда она многих очаровала платье-бюстье по фигуре. К слову, черный один из любимых цветов актрисы. А теперь она решила похвастаться одним из своих новых нарядов. На фото Литвинова предстала в черном комбинезоне с глубоким декольте, что она себе позволяет редко. Туфли-лодочки на шпильке дополнили соблазнительный образ.

«Все-таки что-то с вырезом надо иметь», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от пикантного кадра. Многие одарили Ренату комплиментами. «Ну Богиня же», «Здесь все такое идеальное», «Именно с таким вырезом», «Вот это стиль!!!» «Это так завораживает», — стали комментировать снимок подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ персональный стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Роскошный сексуальный образ! Акцент на грудь, шею, область декольте. Не напрасно выбран черный цвет, поскольку в сочетании с черным, внимание на себя обращают оголенные участки тела, так как, они выступают контрастом в образе. Тем более, черный Рената умеет носить. В сочетании с ней, ее харизмой, раскрывается вся магия черного цвета и образ завораживает. И это не только из-за глубокого V-образного выреза, даже если бы было наглухо все закрыто, это не изменило бы ситуацию. Здесь все имеет значение. Комбинезон, который презентабельно демонстрирует ее силуэт. Он просто идеален для визуальной коррекции фигуры, особенно с удлиненными брючинами и обувью на высоком каблуке в цвет. Все это вытягивает и стройнит. Такой глубокий вырез в сочетании с острым носом обуви тоже стройнит и вытягивает, плюс создают гармонию в восприятии из — за идентичной формы треугольника. Все продумано до мелочей. Вся сила в деталях. Большую роль играет и расслабленная поза и фактурная волнообразная стена, гармонично повторяющая волны прически. И свет лампы, который поддерживает интимную атмосферу и оголенную грудь. Здесь мы видим не просто лук или аутфит, здесь композиция, на уровне произведения искусства. Поэтому все это так завораживает и так красиво и органично!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.