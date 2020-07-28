«Прекрасная и очень удобная»: Анна Нетребко похвасталась соломенной шляпкой

В интернет-магазинах такие стоят от 50 до 90 тысяч рублей.

Анна Нетребко поражает своей способностью к путешествиям. Совсем недавно она отдыхала в Турции в Бодруме, потом засветилась в Неаполе, а также на острове Капри, и вот звезда уже прогуливается по Флоренции.

Здесь королева оперной сцены засветилась в чарующей соломенной шляпке Gucci, которую опоясывал лаконичный кожаный ремешок. Звезда меняла в Италии наряды и украшения, но любимый головной убор оставался прежним. Это не ускользнуло от взглядов ее поклонников.

«Как на вас хорошо села шляпка Gucci», — заметила в личном блоге певицы ее подписчица. «Это прекрасная и очень удобная шляпа», — с радостью поддержала диалог Нетребко.

Ее собеседница заметила, что уже три года носит подобный экземпляр, купленный именно во Флоренции. И до сих пор радуется ее внешнему виду и качеству.

Отметим, что модель, оказавшаяся на голове российской артистки, стоит в интернет-магазинах от 50 до 90 тысяч.