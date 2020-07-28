По-молодежному: Климова в трендовых «рваных» джинсах из состаренного денима прогулялась по набережной

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева напоминала представительницам прекрасного пола о том, что имиджевые очки станут прекрасным дополнением к любому аутфиту. И Екатерина не забыла об этой важной детали на отдыхе.

На одной из фан-страничек 42-летней Екатерины Климовой появились ее летние архивные снимки, которые сама актриса ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры экс-супруга Гелы Месхи предстала в трендовом молодежном образе. Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — говорила о том, что вещи из искусственно состаренного денима окажутся на пике моды. Для прогулки по набережной актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» подобрала модные «рваные» джинсы и базовую белую футболку.

В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева напомнила представительницам прекрасного пола о том, что имиджевые очки станут прекрасным дополнением к любому аутфиту. И Екатерина не забыла об этой важной детали.

В одном из своих интервью Климова призналась, что, как и большинство ее подруг, среди которых Екатерина Вуличенко и Анастасия Цветаева, — отдает предпочтение естественности. Косметикой экс-возлюбленная Гелы Месхи старается пользоваться только на съемочной площадке или готовясь к выходу в свет. В других случаях, Екатерина старается минимизировать увлечение гримом.

Ко всему прочему, Климова призналась, что в юности она комплексовала из-за несовершенной, как ей тогда казалось, внешности. Актриса подметила, что сейчас она вполне довольна тем, как выглядит. Однако, будучи подростком, Екатерина считала, что ее нос смотрится не совсем эстетично.