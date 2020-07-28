«Такая тоненькая в нем»: Савельева вслед за Королевой выбрала по совету Хромченко трендовый комбинезон

Этот вид одежды очень удобен и выгодно показывает фигуру.

Все больше звезд обращают внимание на модные в этом сезоне комбинезоны. Недавно в летней модели в цветах Наташа Королева засветилась на Первом канале в программе «На дачу!». Образ певицы вызвал восторг даже у российского кутюрье Валентина Юдашкина.

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А о том, что эти наряды в тренде ранее рассказывала в эфире «Модного приговора» Эвелина Хромченко. По словам ведущей, они очень удобны, поскольку не требуют никаких особых дополнений, являясь завершенным комплектом. Минимум аксессуаров и образ готов! Кроме того, комбинезоны деликатно демонстрируют женские линии, выгодно показывая фигуру и скрывая недостатки.

Саша Савельева тоже последовала рекомендациям Хромченко и приобрела актуальный наряд, отдав предпочтение дениму. В нем звезда стала выглядеть еще стройнее и притягательнее.