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«Такая тоненькая в нем»: Савельева вслед за Королевой выбрала по совету Хромченко трендовый комбинезон

Этот вид одежды очень удобен и выгодно показывает фигуру.

«Такая тоненькая в нем»: Савельева вслед за Королевой выбрала по совету Хромченко трендовый комбинезон
Саша Савельева. Фото Global look press.

Все больше звезд обращают внимание на модные в этом сезоне комбинезоны. Недавно в летней модели в цветах Наташа Королева засветилась на Первом канале в программе «На дачу!». Образ певицы вызвал восторг даже у российского кутюрье Валентина Юдашкина.

А о том, что эти наряды в тренде ранее рассказывала в эфире «Модного приговора» Эвелина Хромченко. По словам ведущей, они очень удобны, поскольку не требуют никаких особых дополнений, являясь завершенным комплектом. Минимум аксессуаров и образ готов! Кроме того, комбинезоны деликатно демонстрируют женские линии, выгодно показывая фигуру и скрывая недостатки.

Саша Савельева тоже последовала рекомендациям Хромченко и приобрела актуальный наряд, отдав предпочтение дениму. В нем звезда стала выглядеть еще стройнее и притягательнее.

«Очень стильный наряд! Такая тоненькая в нем. Или похудела, или комбез худящий», «Как тростиночка наша Саша», «Ах, какая красивая», «Сашенька, умница и красавица», — прокомментировали стиль Савельевой в Сети поклонники.

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