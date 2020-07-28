«Такой фасон, безусловно, удлиняет ноги!»: Асмус в стильных брюках с высокой посадкой допустила модную ошибку

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольги Линцова прокомментировала один из повседневных образов актрисы из фильма Клима Шипенко «Текст».

Кристина Асмус порадовала верных почитателей в Instagram свежим снимком из импровизированной фотосессии. На прогулку актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» выбрала универсальный и комфортный аутфит. Но, как считает эксперт сайта Teleprogramma.pro Ольга Линцова, экс-возлюбленной резидента Comedy Club Гарика Харламова не удалось избежать модной ошибки. И заключалась она в том, что супруга юмориста забыла об аксессуарах.

Так, имидж-стилист подметила, что трендовый лук Кристины можно было разбавить украшениями. При этом консультант портала в модной сфере похвалила Асмус за выбор стильных брюк с высокой посадкой. Такой фасон, как говорит Линцова, визуально удлинил ноги актрисы, добавив ей роста на фото.

«Так, мы видим здесь простой повседневный аутфит. Кристина выбрала базовую футболку, хорошие правильные брюки с высокой посадкой — такой фасон, безусловно, удлиняет ноги!» — отметила стилист.

«Но в этом образе, на мой взгляд, недостает аксессуаров. Хотелось бы разбавить лук определенными украшениями, к примеру, серьгами! Тогда наша героиня не выглядела бы настолько просто», — добавила Линцова.

Напомним, что ранее актриса объявила о намерении оформить развод с мужем Гариком Харламовым. У пары есть общая дочь — шестилетняя Анастасия. Уточнялось, что девочка будет жить с мамой в загородном особняке, а шоумен — в своей городской квартире.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.