«Женщина на миллион!»: Климова на пляже впечатлила изящными формами в мокром купальнике

Поклонники 42-летней Екатерины Климовой не смогли найти изъяна в пляжном снимке знаменитости. Перед объективом фотокамеры актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» предстала в мокром купальнике, блеснув эффектным декольте и изящными формами. Фанаты экс-супруги Гелы Месхи подметили, что артистку вполне можно было бы принять за ровесницу ее старшей дочери. Лизе Хорошиловой уже исполнилось 18 лет, и она собирается поступать в университет. Однако, как считают подписчики Климовой, многодетная мама девушки выглядит ничуть не хуже своей дочери-подростка.

В одном из своих недавних интервью Екатерина призналась, что в юности комплексовала из-за внешности. Еще в начале ее актерского пути некоторые продюсеры и режиссеры предлагали ей подправить носик, утверждая, что он выглядит не совсем эстетично. Однако Климова на такие эксперименты пойти не решилась. Девушка считала, что после пластики потеряет свою индивидуальность.