«Женщина на миллион!»: Климова на пляже впечатлила изящными формами в мокром купальнике

Поклонники 42-летней Екатерины Климовой не смогли найти изъяна в пляжном снимке знаменитости. Перед объективом фотокамеры актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» предстала в мокром купальнике, блеснув эффектным декольте и изящными формами. Фанаты экс-супруги Гелы Месхи подметили, что артистку вполне можно было бы принять за ровесницу ее старшей дочери. Лизе Хорошиловой уже исполнилось 18 лет, и она собирается поступать в университет. Однако, как считают подписчики Климовой, многодетная мама девушки выглядит ничуть не хуже своей дочери-подростка.
В одном из своих недавних интервью Екатерина призналась, что в юности комплексовала из-за внешности. Еще в начале ее актерского пути некоторые продюсеры и режиссеры предлагали ей подправить носик, утверждая, что он выглядит не совсем эстетично. Однако Климова на такие эксперименты пойти не решилась. Девушка считала, что после пластики потеряет свою индивидуальность.
«Женщина на миллион! Лишает дара речи», «Эффектная мама четверых детей», «Само совершенство», «Катюша, какая вы замечательная! Не перестаете удивлять и радовать такими потрясающими снимками», «Мне кажется, вы с Гелой немного поторопились!! Смотрелись вместе идеально», «Ну, как?! Просто как у мамы четверых детей может быть такая роскошная фигура», «Любуюсь вами и восхищаюсь!», «Словно русалка на берегу ждет своего принца», «Можно принять за ровесницу дочери, а ведь Лизе уже 18 лет», — такие комментарии появились под снимком актрисы.