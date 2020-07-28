«Алену постоянно бросает»: эксперт шоу «Перезагрузка» объяснила, чем стиль Ивлеевой лучше Водонаевой

Лина Дембикова, селебрити-стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, сопоставила луки двух звезд ТВ и Интернета — Алены Водонаевой и Насти Ивлеевой. Эксперт отметила, что экс-звезда масштабной телестройки умеет составлять образы, но имеет один серьезный недостаток.

«Главная проблема Алены в том, что она не может определиться в чем ДНК ее стиля: она сексуальная кошечка или спортивная дерзкая девчонка. Например, у той же Насти Ивлеевой есть очень четкое амплуа — она спорт-шик-девушка, и ее стиль футуристичной медийной девчонки читается хорошо. А Алену постоянно бросает между тем, чтобы быть молодежной, динамичной и клевой и тем, чтобы быть элегантной и женственной. Нет ничего плохого, чтобы быть и там, и там. Но какой-то общий стержень и почерк должен оставаться», — рассказала она корреспонденту Teleprogramma.pro.

В качестве примера она обратила внимание на ее лук с актуальными джинсами слоучами и лимонно-сиреневым лонгсливом во флуоресцентном оттенке. По мнению эксперта, он слишком расходится с тем образом, к которому привыкли зрители и подписчики Водонаевой. Кроме того, имеет ряд других недостатков. В частности, из-за неона, на который сделан серьезный акцент, но который уже потерял свою актуальность. Из-за этого, считает стилист, образ смотрится слегка устарело.

«Кроме того, надписи и нарочитое брендирование в сочетании со спорт-шиком выглядят довольно утрированно и не очень дорого. Сумка Off-White с лаконичными брюками и кроссовками смотрелась бы более органично в моменте», — сказала Дембикова.

Между тем ведущая «Перезагрузки» отметила, что Водонаева постаралась собрать гармоничный лук в едином стиле, сочетав броскую надпись на сумке с грубой обувью.