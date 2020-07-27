«Нагиева пожалейте! Это бомба»: Горбань в соблазнительном боди на шнуровке сразила глубоким декольте

Поклонники припомнили, что актеры не раз изображали пару в различных рекламных роликах. На самом же деле у Марии есть муж.

Напомним, что 33-летняя Мария Горбань вместе с Дмитрием Нагиевым, Александром Реввой, Натальей Чистяковой-Ионовой, Михаилом Галустяном, Мариной Федункив и Еленой Валюшкиной снималась в комедийном фильме «Бабушка легкого поведения – 2. Престарелые мстители». По сюжету актриса сыграла роль бывшей супруги бизнесмена, этого персонажа как раз таки воплотил на экране Нагиев. Поклонники светской львицы также не забыли, что Мария и Дмитрий не раз изображали влюбленную пару в различных рекламных роликах.

Таким образом, тандем актеров полюбился их верным почитателям. Фанаты шоумена надеялись на то, что и в жизни Нагиев проявит к девушке симпатию. Однако сердце Горбань уже давно не свободно. Еще в 2016 году она вышла замуж за Кирилла Зоткина. А Дмитрий о своей личной жизни распространяться не любит. Известно, что у шоумена было много романов. При этом у телеведущего всего один ребенок — сын Кирилл, которому уже исполнилось тридцать лет.

На личной страничке в Instagram Мария поделилась с подписчиками провокационным снимком, блеснув эффектной фигурой в боди на шнуровке. Горбань похвасталась глубоким декольте, заслужив массу восторженных комплиментов от верных почитателей. Среди поклонников актрисы нашлись и те, кто подметил, что ее экранный «возлюбленный» явно бы не остался равнодушным, увидев роскошные формы своей партнерши по съемочной площадке.