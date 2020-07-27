Загорелая Ирина Шейк в серых джинсах с высокой талией и кроп-топе замечена на прогулке

Ирина Шейк недавно вернулась к работе. Модель во время карантина почти не покидала свою квартиру на Манхэттене. Она проводила время с дочкой Леей. Трехлетняя девочка растет красавицей, умеет кататься на самокате и постоянно предстает в стильных образах, как и мама. После расставания с Брэдли Купером, модель иногда видится с актером и позволяет ему навещать ребенка. Сама она за время самоизоляции несколько раз была замечена с друзьями, а вот с наследницей стала гулять реже.

Недавно Ирина побывала у известного парикмахера. Она решила обновить прическу. Однако результатом преображения не похвасталась. А накануне модель была замечена на улицах Нью-Йорка. Она прогуливалась в одиночестве. Девушка предстала в серых джинсах с высокой талией, которые в тренде в этом сезоне, а также в белом кроп-топе, который подчеркнул ее загорелую кожу. Шейк собрала волосы в пучок, надела солнцезащитные очки и маску, чтобы быть неузнаваемой.

Во время прогулки звезда засветила подтянутый живот. Она вновь доказала, что находит в отличной форме. Ко всему прочему, ее образ соответствовал последним трендам. Даже ботинки на шнуровке не сделали образ менее женственным, а джинсы позволил визуально удлиниться и без того длинные ноги.

Ирина не обращала внимание на папарацци. Она заглядывала в телефон, вышагивая по улицам. Поклонники восхитились безупречной фигурой модели и ее простым, но модным луком. «Инстадива», «Как можно быть такой красивой», «Загорелая, похоже успела отдохнуть на морях», «Давно ее не было видно, красотка наша», — стали обсуждать кадры в Сети.