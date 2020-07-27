По-летнему: Полина Гагарина в легком комбинезоне в цветочек позавтракала в компании друзей

Полина Гагарина во время карантина демонстрировала семейную идиллию. Она стала чаще публиковать кадры с дочкой Мией, которой уже три года. А вот с мужем Дмитрием Исхаковым у певицы разладились отношения. Весной стало известно, что супруги не живут вместе. Подробностей произошедшего она решила не раскрывать. Артистка после отмены самоизоляции вернулась к работе. Она с радостью участвует в концертах и съемках.

Недавно Полина посетила открытие ювелирного бутика. Тогда она повеселилась на мероприятии в шелковом мини-платье в компании Екатерины Варнавы и Евгения Бороденко из Comedy Woman. А на днях артистка выступила в парке Горького для выпускников школ. А вот на выходных она смогла отдохнуть. Сначала певица провела время с дочкой, а накануне позавтракала с друзьями. На кадрах, которыми она поделилась в соцсети, девушка предстала с Бороденко и его другом.

Гагарина предстала в легком комбинезоне с цветочным принтом. Она отказалась от макияжа, но надела солнцезащитные очки. Певица находилась в отличном настроении. Она спела вместе со своими друзьями. Девушка выглядела беззаботной и счастливой. Поклонники восхитились ее элегантным нарядом и точеной фигурой. В отличие от многих звезд, она не только не поправилась за время карантина, но и смогла усовершенствовать фигуру, занимаясь спортом.

Отметим, что Полина несколько лет назад феноменально похудела. После этого она старается поддерживать себя в форме. А ее дружба с Варнавой и другими звездами Comedy Woman длится давно. Бывший возлюбленной Варнавы, Константин Мякиньков, даже был участником танцевального коллектива певицы.