«Бахрома на бедрах делает талию еще уже»: имиджмейкер назвала лазурное платье Бузовой ультрамодным

34-летняя Ольга Бузова не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения солиста группы «Иванушки International». На празднике в честь 50-летия Андрея Григорьева-Апполонова ведущая «Дома-2» появилась в лазурном мини-платье, сделав акцент на талии и длине ног. Образ экс-супруги футболиста Дмитрия Тарасова дополнили белые туфли-лодочки на шпильке.

За экспертным комментарием относительно трендового аутфита Ольги Бузовой специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro обратился к имиджмейкеру Ларисе Тимиряевой, которой не удалось найти модных ошибок в дневном луке певицы. Стилист подметила, что главным акцентом в наряде стала именно бахрома. Этот декоративный элемент в одежде можно назвать едва ли не главным трендом летнего сезона.

По словам Ларисы, теледива не только выгодно подчеркнула особенности своей фигуры, но и привлекла внимание к тонкой талии за счет бахромы на бедрах. Тимиряева похвалила певицу за смелость, добавив, что она не прогадала с выбором модного лука.

«Ультрамодное платье! Главный акцент — бахрома. Бахрома не просто усилила свои позиции на модном пьедестале, а взяла пальму первенства после ряда дефиле, причем к осенне-зимнему сезону она еще больше укрепится и станет самым главным модным декоративным элементом», — считает имиджмейкер.

«Модный и верх платья, а именно отсутствием рукавов, но с присутствующими подплечниками. Очень грамотно расставлены акценты. Бахрома на бедрах делает талию визуально еще уже. Фигурка выглядит просто точеной и женственной в форме песочных часов. Глубокий V-образный вырез удлиняет шею и гармонично сочетается с остроносыми туфельками. Свой трендовый лук наша героиня дополнила имиджевыми очками. Нежный цвет добавляет всему образу чувственности и нежности. Певица выглядит потрясающе!» — добавила Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».