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Гармонично и романтично: Юлия Высоцкая подчеркнула талию А-силуэтным платьем в полоску

Звезда напомнила стилисту своим образом известную картину Васнецова.

Гармонично и романтично: Юлия Высоцкая подчеркнула талию А-силуэтным платьем в полоску
Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

46-летняя актриса Юлия Высоцкая впечатлила многих своих поклонников новым женственным образом.

Звезда запечатлелась в платье А-образного силуэта в трендовую разноцветную полоску, выбрав природный фон в виде большого камня и живописных кустов. Стилист Анастасия Пахолкова не смогла пройти мимо этого стильного фото.

Высоцкая впечатлила стилиста романтичным платьем с акцентом на талии. Фото
Высоцкая впечатлила стилиста романтичным платьем с акцентом на талии. Фото https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

«Образ Юлии Высоцкой напомнил известную работу Виктора Васнецова «Аленушка». Платье в контрастную вертикальную полоску, где одним из цветов использован сочно-зеленый оттенок, очень к лицу Юлии. Гармонии ее аутфиту добавила прическа в виде небрежно собранных волос.

Звезда экрана в подобных образах уже была замечена, и это подтверждает то, что романтический — один из ее любимых стилевых направлений», — прокомментировала эксперт Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шоппер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова. Фото
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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