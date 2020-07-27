Гармонично и романтично: Юлия Высоцкая подчеркнула талию А-силуэтным платьем в полоску

46-летняя актриса Юлия Высоцкая впечатлила многих своих поклонников новым женственным образом.

Звезда запечатлелась в платье А-образного силуэта в трендовую разноцветную полоску, выбрав природный фон в виде большого камня и живописных кустов. Стилист Анастасия Пахолкова не смогла пройти мимо этого стильного фото.

А вот Лолита только мечтает выбраться в собственный дом в Болгарии.

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«Образ Юлии Высоцкой напомнил известную работу Виктора Васнецова «Аленушка». Платье в контрастную вертикальную полоску, где одним из цветов использован сочно-зеленый оттенок, очень к лицу Юлии. Гармонии ее аутфиту добавила прическа в виде небрежно собранных волос.

Звезда экрана в подобных образах уже была замечена, и это подтверждает то, что романтический — один из ее любимых стилевых направлений», — прокомментировала эксперт Teleprogramma.pro.