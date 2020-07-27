«Куколки»: Шишкова и Дубцова поддержали тренд на белые костюмы, как у Климовой

27-летняя модель Алена Шишкова остается верна своему привычному стилю. Бывшая возлюбленная Тимати любит дополнять образ перчатками – неоднократно девушка появлялась на общественных мероприятиях с закрытыми руками. А недавно Шишкова решила вернуть и еще одну важную для себя деталь – пепельный блонд. В свое время Алена сменила цвет волос после неудачного окрашивания, но темный оттенок не прижился, поэтому Шишкова поспешила вернуть более привычный вариант.

На днях Алена вышла на вечерний променад. Чтобы выглядеть сдержанно и в то же время стильно, девушка выбрала удлиненный белоснежный брючный костюм – бессменная классика текущего лета. В похожем в публичном поле появлялись также Саша Савельева, Екатерина Климова, Ани Лорак и многие другие. Порталу Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова акцентировала внимание, что белый костюм неизменно должен присутствовать в гардеробе каждой модницы. Таким образом, Шишкова строго следует этому завету от профессионалов.

Ангельский образ Шишкова дополнила дизайнерскими перчатками «под кожу» с авторскими рисунками на руках. Издалека могло показаться, что конечности модели украшены татуировками. Стоимость такого украшения начинается от 7 тысяч рублей.

Следует моде и 38-летняя Ирина Дубцова. Певица примерила белый брючный вариант на дне рождения Андрея Григорьева-Аполлонова. Дополнила его артистка телесного цвета топом на тонких бретелях.

В комментариях образу Шишковой и Дубцовой выразили респект. «Блонд – это ваше», «Перчатки – вау! Где взяли?», «Как вам идет этот блонд и костюм!», «Просто куколки», «Шикарные, королевы!» — высказались люди.