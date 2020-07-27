Стиль в мелочах: Нюша сделала трендовый маникюр цвета восточных специй под тон волос

Певица Нюша отправилась в отпуск вместе с мужем бизнесменом и коучем Игорем Сивовым и дочкой Симбой. В отличие от многих звезд, она не стала лететь на море частным самолетом, а предпочла обычный поезд и комфортное купе.

Специально перед путешествием девушка сменила цвет волос – вместо привычного русого она предстала с актуальным оттенком восточных специй. Этот тон Эвелина Хромченко называла в числе самых трендовых в текущем сезоне. Позаботилась звезда и о стильном маникюре, подобрав покрытие к оттенку своих шикарных локонов.

Любопытно, что этот модный оттенок имеет еще пару названий – цвет спелой хурмы и «танго». Дело в том, что страстный испанский танец исполняли изначально в платьях именно этого тона, а вовсе не красного, как это принято считать. Об этом рассказал Александр Васильев в одной из программ «Модного приговора» на Первом канале.