«Такая Хуриджихан разбила бы сердце Баязида»: Бурджу Озберк в бикини блеснула стройной фигурой в отеле Бодрума 

30-летняя Бурджу Озберк по сюжету сыграла роль дочери Хатидже султан и Ибрагима паши — Хуриджихан. Девушка, по задумке сценаристов, должна была стать тайной возлюбленной сына султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. Так, поклонники турецкого сериала «Великолепный век» с замиранием сердца следили за тем, как развивался роман шехзаде Баязида с его кузиной. Эти запретные отношения стали новым витком в гаремных играх. Фанаты надеялись, что эти отношения найдут свое отражение и в жизни. Однако Бурджу своего партнера по сериалу «Великолепный век» — 29-летнего Араса Булута Ийнемли воспринимала только как друга и ни о каких симпатиях речи между ними не шло.

На личной страничке в Instagram Бурджу Озберк поделилась свежим летним снимком. Отдыхая в Бодруме, актриса из «Великолепного века» позировала в отеле в эффектном бикини, прикрывшись парео. Поклонники восхитились стройностью и изящной фигурой знаменитости, которая блеснула бесконечными ножками и точеной талией.