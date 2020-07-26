«Халатик – просто бомба»: Смехова вслед за Навкой поддержала летний тренд на кружево

Многие поклонники актрисы замечают, что она похорошела в последнее время.

В этом летнем сезоне на пике моды – кружевные и вязаные наряды. Ажурные ткани теперь можно увидеть даже в купальных костюмах и туниках, дизайнеры шьют из них элегантные платья и игривые халатики для пляжа. Ранее на морском побережье в таком образе отметилась фигуристка Татьяна Навка.

Теперь тренд на кружево поддержала актриса Алика Смехова. Дочь народного артиста, как и олимпийская чемпионка, предпочла белоснежный вариант. Что говорить, этот оттенок великолепно смотрится на загорелой коже.

Именно его знаменитый российский кутюрье Валентин Юдашкин называл в числе самых трендовых в текущем сезоне. Кроме того, он просил обратить внимание на ярко-синие оттенки, зеленый, кофе с молоком, мокко. А Эвелина Хромченко выделяла цвет спелой хурмы и розовые тона, особенно оттенок цикламена.