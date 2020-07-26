«Ножки просто эталонные!»: Михалкова отметилась на улицах Москвы в игриво-короткой юбке цвета фуксии

Юлия Михалкова выбрала для прогулки по Москве дерзкий и яркий образ. Экс-звезда «Уральских пельменей» примерила костюм с мини-юбкой цвета фуксии, комбинировав его с трендовыми мюлями марки Bottega Veneta.

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Обувь имеет характерный квадратый мыс и стежку. И именно такую модель ранее выбрали Ксения Бородина и Ольга Бузова. Судя по всему, актриса специально выбрала экземпляр естественного песочного цвета, чтобы весь акцент образа пришелся на наряд и ее стройные ноги. Естественно, они были замечены поклонниками.

«Боже! Ножки просто эталонные!», «Ноги от ушей», «Очень красивые ноги, как у 20-летней», — можно увидеть в комментариях блога 37-летней Михалковой.

Отметим, что многие фолловеры также обратили на модный цвет ее наряда. Ранее Эвелина Хромченко называла его в числе самых трендовых в этом сезоне, как и любые другие оттенки розового. Эти тона кутюрье рекомендуют сочетать с зеленым и голубым цветом.