«Никакого вульгарного душка»: Брежнева в купальнике на шнуровке блеснула стройными бедрами

В одном из интервью 38-летняя Вера Брежнева призналась, что в юности она как и другие девочки-подростки комплексовала из-за своей фигуры. Однако с возрастом экс-солистка группы «ВИА Гра» поняла, что нет ничего важнее собственной уникальности и внутренней красоты. В беседе с шоуменом Вячеславом Манучаровым артистка не стала скрывать, что испытывает некоторую неловкость, когда выходит на сцену в мини-платьях. Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе напомнила, что уже давно стала взрослой женщиной, которой не пристало демонстрировать перед многотысячной толпой откровенные наряды. Другое дело — это фотосессии, считает Вера. Перед объективом фотокамеры она может предстать и в образе искусной соблазнительницы, и страстной жрицы. Абсолютно не стесняясь оголяться и показывать восхитительные формы.

На одной из фан-страничек Веры Брежневой появилось ее архивное летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала на пляже, блеснув изящными и стройными бедрами в купальнике на шнуровке. Артистка восхитила поклонников идеальной фигурой без изъяна. Многие подметили, что у экс-солистки группы «ВИА Гра» есть две дочери: старшей из которых — Соне 19 лет, а младшей Саре — всего десять.