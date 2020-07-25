«Такого я еще не играла»: 47-летняя Мария Миронова в черном платье в пол появилась на съемках

Мария Миронова родилась в звездной семьей Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она продолжила актерскую династию. Девушка снимается с юных лет. Также у нее насыщенная личная жизнь. В 2019 году она родила второго сына Федора. Первое время актриса скрывала имя своего нового возлюбленного, а потом выяснилось, что им является бизнесмен Андрей. Пара тайно поженилась в Греции в 2017 году. Также у нее есть сын Андрей от первого брака, который тоже связал жизнь с кино.

Последние месяца Мария наслаждалась материнством. В соцсети она делилась кадрами, на которых позировала во время прогулок с маленьким наследником. Карантин позволил ей продлить декретный отпуск. Но постепенно жизнь артистов стала возвращаться в прежнее русло. Решила вернуться к работе и дочка Миронова. Она 25 июля поделилась снимками со съемок нового проекта. На кадрах 47-летняя знаменитость предстала в черном платье в пол по фигуре с воротом-хомутом. На ее руках были браслеты, дополняющие образ.

Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки. Волосы женщины были закручены в локоны и присобраны. Длинные серьги блестели в ее ушах.

«Ура, работа, как же я соскучилась! Первый съемочный, ночной Питер, весь город как на ладони. Роль — огонь. Такого я еще не играла», — похвасталась Мария.

Она намекнула, что ее героиня будет связана с теневым бизнесом и запрещенными веществами. Поклонники восхитились ее образом. Миронова сразила их своей стройной фигурой, хотя после родов прошло всего чуть меньше 10 месяцев. «Как всегда, элегантны», «Маша, вы украшение любого фильма. Обожаю фильмы с вашим участием!», «Мария, пусть будет все хорошо! Чтобы все получилось!», «Ой…аж дух захватывает, какая же вы красивая», «Какая вы! Неимоверная», — прокомментировали пост подписчики.