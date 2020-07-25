«Нежная, словно облако»: Навка облачилась в белоснежное платье-халат на фото с Бондарчук

45-летняя Татьяна Навка облачилась в белоснежное платье с запахом на совместном фото со Светланой Бондарчук. Недавно олимпийская чемпионка по фигурному катанию вернулась к активной светской жизни после нескольких месяцев простоя.

Долгое время Татьяна не могла общаться с друзьями из-за перенесенного коронавируса: спортсменка должна была убедиться, что контакт с посторонними людьми полностью безопасен.

После выздоровления Навка отправилась в отпуск – вместе с младшей дочерью Надеждой фигуристка устроила мини-тур по городам России, а вернувшись, сразу же отправилась на светскую тусовку, где весь вечер танцевала рука об руку с Лепсом, Пугачевой и другими мастодонтами шоу-бизнеса.

После же дня рождения подруги Нади Оболенцевой Навка и вовсе задумалась над тем, чтобы организовать собственный отложенный вариант праздника, а пока Татьяна делится снимками с торжества Надежды.

В кадре фигуристка появилась в нежном платье-халате с запахом и поясом в виде объемного банта. Стройные ноги артистки украшали туфельки на невысоком каблуке пудрового цвета.

Аутфит освежал спортсменку: в подобном наряде Татьяна будто бы скинула несколько лет. Восхитила внешним видом и бывшая жена Федора Бондарчука – Светлана. Она выгуляла малиновое платье-миди с рукавами-буфами и шарфиком на шее.

Фолловеры восхитились красотой Татьяны на снимке. «Нежная, словно облако», «Воздушная, невесомая, молодая», «Какая же вы красавица», «С годами только очаровательнее», — сошлись во мнениях они.