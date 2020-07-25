«Красавец мой!»: Сергей Лазарев запечатлел подросшего сына в джинсах скинни и куртке из денима

Певец приехал вместе с наследником на фестиваль Drive & Live. Мальчик наблюдал за тем, как его отец репетировал выступление.

Сергей Лазарев является одним их самых популярных артистов, но и самых закрытых. О личной жизни он предпочитает не рассказывать после того, как расстался с Лерой Кудрявцевой.

На протяжении трех певец скрывал от всех сына Никиту. Для общества была настоящей неожиданностью, когда звезду подловили с ребенком на улице. А осенью 2019 года он сообщил, что у него также подрастает дочка Анна.

Ранее Сергей никак не комментировал, кто является мамой малышей, но в одном из интервью признался, что выносила детей суррогатная мама. На всех фото он позирует с наследниками.

Также помогает ему воспитывать сына и дочку его мама Валентина Викторовна. Пока младшую кроху Лазарев показывает не часто, а вот мальчик повсюду сопровождает отца. Недавно у него выпал зуб, о чем малыш сообщил маме, когда вернулся от бабушки.

А 25 июля певец отправился на саундчек на природе фестиваля Drive & Live. Он готовится выступить перед публикой, которая будет наблюдать за концертом из машин. Сергей был облачен в джинсы и персиковый джемпер. Наследник оделся с ним в одном стиле: джинсы скинни, куртку из денима темного цвета.

«С мелким поехали по делам», — похвастался он. «Посмотри на меня! Красавец мой! Какие у тебя кроссовки красивые», — отметил артист.

Когда Лазарев отправился на сцену, репетировать номер, то Никита наблюдал за ним, подпевал и пританцовывал. Поклонники поразились тому, как вырос мальчик, которому уже пять лет.

«Никитка, какой красавчик, глаз не оторвать», «Бозе, какие красивые.. разрыв сердечка», «На стиле», «Стильные пупсы», «Скоро и Анютка подрастет», — прокомментировали кадры подписчики.